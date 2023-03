Conceiçao sfida Inzaghi nella bolgia del Do Dragao – CdS

Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi si ritroveranno questa sera da avversari dopo il match dell’andata. Al Do Dragao ci sarà il tutto esaurito e sarà un test duro per i nerazzurri

BOLGIA – Ecco il termine adatto per descrivere ciò che attende l’Inter di Simone Inzaghi questa sera al Do Dragao, dove ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sergio Conceiçao sta preparando il match fin dal fischio finale dell’andata, quando sussurrò con tono di sfida «Ci vediamo a Oporto» a Inzaghi. Il tecnico piacentino ha accettato la sfida, dimostrando di non avere timore del suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio.

TENSIONE – Anche tra i giocatori la tensione è alta. Il match di andata è stato contraddistinto dall’espulsione di Otavio, che ha generato qualche screzio al rientro negli spogliatoi. Nella tana del dragone servirà un’impresa. I 50000 sostenitori del Porto sono pronti a sostenere i Dragoes. Negli ultimi tre anni solo tre squadre sono riuscite a imporsi: l’Atletico Madrid di Simeone, il Liverpool di Kloop e il Chelsea di Tuchel.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania