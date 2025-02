Conceicao furioso: «Incredibile torto arbitrale per il Milan. Chiedo rispetto!»

Sergio Conceicao si è scagliato contro le scelte arbitrali in Bologna-Milan, in particolar modo in occasione del secondo gol dei rossoneri.

IL COMMENTO – Sergio Conceicao ha parlato nella conferenza stampa seguente a Bologna-Milan, match vinto dai rossoblù per 2-1. Il tecnico portoghese ha manifestato il suo nervosismo per quelle che reputa delle scelte arbitrali sbagliate a discapito dei rossoneri: «Penso che sia stata una partita molto buona quella contro il Bologna, eravamo ben preparati. Delle volte non vinciamo per colpa nostra, penso all’espulsione in Champions League, delle altre per ragioni legate alle scelte arbitrali. Il secondo gol nasce da una scelta sbagliata in merito alla squadra cui assegnare il fallo laterale: l’ho visto io, nessuno me l’ha raccontato. Vorrei capire a cosa serva il VAR, dato che il fatto che la palla fosse uscita era stato notato direttamente da me, lo si comprendeva dal campo».

Conceicao difende il suo lavoro dagli attacchi dei colleghi: le parole dell’allenatore del Milan

LE DICHIARAZIONI – Poi lo sfogo: «Non mi piace che altri allenatori effettuino interviste contro di me, anche nel giorno della partita. Io non arrivo dal niente, ho vinto 13 trofei e ho eliminato le squadre italiane in Champions League 5 volte su 6 (tranne che l’Inter, ndr.). Io sono qui per spiegare la mia opinione: non apprezzo il comportamento dei miei colleghi che si comportano in maniera irrispettosa nei miei confronti. Chiedo rispetto per Conceicao allenatore e il suo staff tecnico».