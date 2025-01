Conceicao in difficoltà: «Chiedo il supporto dei tifosi. Milan è questo!»

Sergio Conceicao ha parlato della situazione di difficoltà che sta vivendo il suo Milan, chiedendo ai tifosi rossoneri di aiutare la squadra a superarla.

IL COMMENTO – Sergio Conceicao si è espresso nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra il Milan e il Girona. L’allenatore portoghese ha sottolineato quanto sia delicato il momento vissuto dalla propria squadra, invitando i propri tifosi a fare il possibile per rappresentare una forza determinante nel senso del superamento di tale momento difficile: «Mi rivolgo ai tifosi, l’anima del club: ‘In questo momento siamo questi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro, la squadra non esiste. Senza l’anima degli appassionati, non esiste il club’. Io e i giocatore faremo di tutto, ma c’è bisogno del supporto dei tifosi. Domani è una partita importantissima, siamo in emergenza e abbiamo bisogno di ciascuno. Si vince tutti, si pareggia tutti e si perde tutti».

Conceicao a cuore aperto sulla situazione del Milan

IL RAGIONAMENTO – Sergio Conceicao ha poi aggiunto il motivo alla base della sua decisione di esprimersi così sinceramente sullo stato del Milan: «Dovevo dirlo, lo sento. Percepisco troppe divisioni in un club storico. È il Milan che risente di questa situazione, non io o i calciatori. I tifosi del Milan iniziano a un anno e restano tali per tutta la vita. Secondo me è un tema molto importante».