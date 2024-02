Conceiçao difende Taremi: «Abbiate rispetto per lui! Tiene al Porto»

Conceiçao difende Taremi. L’attaccante iraniano, promesso sposo dell’Inter, doveva in settimana sottoporsi alle visite mediche con l’Inter.

A DIFESA − Alla vigilia della partita tra Porto ed Estrela Amadora, Sergio Conceiçao ha difeso Mehdi Taremi in conferenza stampa: «Non lavoro in aeroporto, non so che aerei ci fossero… Qui non basta avere un contratto, bisogna sentire la società. Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società. Taremi è davanti a Hulk con meno partite, non possiamo dimenticare il suo percorso. Dobbiamo avere rispetto perché lui ha rispetto per la società. Dopo la trasferta si è messo a disposizione per gli allenamenti dopo la partita con l’Arouca. Non voleva farla franca. Lui tiene al club come i suoi compagni e se sentissi che qualche giocatore non si impegna a dovere – potrebbe anche chiamarsi Maradona – non sarebbe con me. Taremi a fine contratto? Ci sono giocatori che hanno lavorato in modo esemplare fino all’ultima giornata, lui è un grande professionista». Il giocatore iraniano doveva recarsi a Milano in settimana per le visite mediche con l’Inter, ma l’iter è stato rinviato. A luglio sarà nerazzurro.