Conceiçao: «Abbiamo meritato la finale contro l’Inter. Ora pensiamo al riposo»

L’allenatore del Milan, Conceiçao, al termine della vittoria contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, ha parlato in vista della finale contro l’Inter.

FINALE – Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, nel corso del post-partita su Canale 5, ha commentato la vittoria contro la Juventus e di conseguenza il passaggio nella finale di Supercoppa Italiana dove affronterà proprio l’Inter. L’allenatore dei rossoneri ha parlato così in collegamento negli studi Mediaset: «Nella vita e nel calcio ci vuole passione. A fine gara il cerchio è stato bellissimo. Finale? La meritiamo per il secondo tempo che abbiamo fatto contro la Juventus. Nel primo tempo invece ho visto il Milan di qualche settimana fa, una squadra troppo lenta nella circolazione e con tempi sbagliati nel pressing. Alla fine del primo tempo ci siamo parlati e guardati negli occhi, i ragazzi hanno capito cosa si doveva fare per vincere e che bisognava fare ciò che avevamo preparato. Se avessimo perso la responsabilità sarebbe stata mia. Adesso dovremo recuperare bene perché abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all’Inter. Leao? Vediamo se riusciamo a recuperarlo, credo che domani non si allenerà con la squadra ma domenica proveremo».