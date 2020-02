Con la Sampdoria partita speciale per i soci Inter Club: l’iniziativa

Condividi questo articolo

Come riportato sul sito ufficiale della società nerazzurra, il match contro la Sampdoria di domenica 23 febbraio sarà una partita speciale per i soci Inter Club, così come già successo contro il Verona. Ecco i dettagli dell’iniziativa

AGEVOLAZIONI – Iniziativa a favore dei soci Inter Club in occasione del match casalingo contro la Sampdoria, in programma domenica 23 febbraio. Secondo appuntamento stagionale dopo l’ottimo successo in occasione della sfida contro il Verona, in cui 16mila tifosi sono stati coinvolti in attività nel pre e post partita. L’iscrizione all’Inter Club permetterà ai tifosi di usufruire di agevolazioni sul costo del biglietto (vedi qui i dettagli), ma non solo.

I DETTAGLI – È previsto, infatti, anche un kit ufficiale per ogni tifoso. Agenda, apribottiglie, mini bandiera, carte da gioco, sportbag, oltre alle attività prima e dopo il fischio d’inizio. Per usufruire delle offerte è necessario iscriversi a un Inter Club. Il match contro la Sampdoria sarà dunque il secondo appuntamento stagionale dedicato ai fan nerazzurri.

Fonte: Inter.it.