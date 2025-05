Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti

Il Comune di Napoli si prepara all’eventuale festa scudetto del Napoli, che domenica giocherà a Parma, con l’Inter in casa con Lazio e distante di un punto.

PREPARAZIONI – Il Comune di Napoli si prepara all’ipotetica festa scudetto da parte della squadra di Antonio Conte. Domenica, si giocheranno in contemporanea Parma-Napoli e Inter-Lazio. In caso di vittoria della squadra di Antonio Conte e di concomitante sconfitta dell’Inter contro la formazione di Marco Baroni, allora gli azzurri festeggerebbero il quarto scudetto della propria storia. A tal proposito, il Comune, alla fascia della scaramanzia, gioca d’anticipo predisponendo tutta una serie di misure cautelari per gestire al meglio la situazione che potrebbe venirsi a creare dopo la fine della giornata di Serie A.

Il Comune e la festa scudetto del Napoli (sottovalutano l’Inter?)

PROVVEDIMENTI – A seguito dell’incontro in Prefettura da cui è emersa la necessità di predisporre misure relative alla sicurezza, alla viabilità e alla tutela della salute pubblica in occasione di possibili festeggiamenti spontanei per eventi sportivi, su sollecitazione della Questura, il Comune di Napoli ha dovuto adottare due ordinanze da applicare fino a cessate esigenze. Tra i provvedimenti adottati: il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso; il divieto di transito veicolare verso diverse strade e piazze nevralgiche della città, nonché il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro ecc… Allertata anche l’Asl Napoli 1 Centro.