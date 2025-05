Compleanno Moratti, tanti ex Inter e 3 di questa attuale alla festa. Due ‘delusi’ hanno declinato

Moratti oggi ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno. Per celebrare l’occasione l’ex presidente ha invitato alla festa diversi ex Inter. Ma due di questi hanno declinato l’invito.

FESTA – Massimo Moratti, storico ex patron e presidente dell’Inter, oggi ha festeggiato 80 anni. Per l’occasione, ha organizzato una festa presso una villa nel lecchese invitando diversi ex giocatori e figure che hanno lavorato nell’Inter durante la sua lunghissima gestione. Come riferisce Sport Mediaset, presenti alla festa giocatori amati spassionatamente da Moratti come il fenomeno Ronaldo, Alvaro Recoba, Marco Materazzi, ma anche Christian Vieri e Andrea Pirlo. Insomma, ex illustri che hanno fatto la storia di questo club. Inoltre, dell’Inter attuale hanno partecipato ovviamente Pupi Javier Zanetti, oggi vicepresidente, nonché l’attuale presidente Giuseppe Marotta e il Direttore Sportivo Piero Ausilio. Ma non tutti hanno accettato l’invito dell’ex presidente nerazzurro.

Al compleanno di Moratti, gli ex Inter Ibrahimovic e Conceicao hanno declinato l’invito

INVITO DECLINATO – Moratti, infatti, per celebrare il suo compleanno aveva invitato anche Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceicao, entrambi ex nerazzurri. I due, rispettivamente dirigente del Milan e allenatore, hanno declinato l’invito. Probabilmente, la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, mercoledì sera, non è ancora stata del tutto digerita.