Compleanno Inter, in vendita 112 maglie limited edition: i dettagli

Iniziativa dell’Inter per i tifosi nerazzurri in occasione del 112° compleanno del club. Da oggi sono in vendita 112 magliette limited edition per festeggiare questo giorno speciale per i colori della Beneamata. Ecco i dettagli

L’INIZIATIVA – Maglie celebrative per il 112° compleanno dell’Inter in vendita da oggi sul sito ufficiale del club e presso l’Inter Store Milano, in Galleria Passerella 2. Questa è l’iniziativa da parte della società in occasione dell’anniversario della nascita del club milanese. Sono 112, come gli anni, le magliette in vendita per questa speciale occasione. Si tratta della prima divisa di questa stagione con la patch della Serie A, un ricamo in oro con la numerazione 1/112 e la firma di mister Antonio Conte. l tutto con una teca in legno e plexiglas, alcuni scatti della stagione nerazzurra e gli autografi dei giocatori.

Fonte: Inter.it.