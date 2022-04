Compagnoni: «Vantaggi per Inter e Milan sulla Serie A? Aria fritta! Sarà bloccata»

Compagnoni non vede come Inter e Milan possano avvantaggiarsi domani in Coppa Italia per il rush finale in Serie A. Durante 23 su Sky Sport 24 il giornalista si attende una partita molto bloccata.

ZERO VANTAGGI – Maurizio Compagnoni non trova fattori che possano spostare la corsa Serie A da Inter-Milan di domani in Coppa Italia: «Nessuno. È tutta aria fritta quella che stiamo leggendo in questi giorni. Poi, per carità, magari una squadra vince 4-0 e quella che prende quattro pappine… Però tendenzialmente no: è vero, passi il turno e hai entusiasmo non passi il turno e hai una voglia matta di rifarti. Però secondo me no e vedremo una partita molto bloccata. In Europa quando hanno tolto la regola del gol in trasferta è stata una gran cosa, domani vedremo questa cosa».