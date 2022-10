Compagnoni su Lukaku KO: «Inter, non ci voleva! Ma c’è un aspetto positivo»

Nuovo stop per Lukaku, che salterà sicuramente la trasferta contro il Bayern Monaco e difficilmente ci sarà a Torino contro la Juventus. Sull’infortunio del belga è intervenuto il giornalista Compagnoni negli studi di Sky Sport 24.

SITUAZIONE NON TROPPO GRAVE − Il giornalista Maurzio Compagnoni ha parlato della situazione relativa al nuovo stop di Romelu Lukaku: «Infortunio che non ci voleva. L’unica cosa positiva è che siamo vicini alla pausa. Per l’Inter è una situazione risolvibile, soprattutto per i numeri degli attaccanti. Lo stesso Joaquin Correa è apparso in grande crescita. Al momento gli attaccanti nerazzurri bastano e avanzano. Certo, se non ci fosse stata la pausa, sarebbe stato un guaio serio. Perché Edin Dzeko non è più un ragazzino. E Correa è molto discontinuo. Di solito i calciatori tendono a evitare un rientro anticipato in vista del Mondiale, qui si è verificato il contrario».