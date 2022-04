Compagnoni: «Su Inzaghi cambiato l’aggettivo. Inter rallentamento troppo ampio»

Compagnoni è ospite di 23 su Sky Sport 24. Il giornalista ha analizzato i due mesi di calo dell’Inter e quello che ha fatto Inzaghi in questo periodo di difficoltà.

WEEKEND LUNGO VERITÀ – Maurizio Compagnoni analizza il ritorno della Serie A: «È un turno sulla carta favorevole al Milan, che è già in testa e ha l’avversario meno complicato. Chiaro che al Milan stiano facendo tutti il tifo per una serie di grandi pareggi, di sicuro quello di Juventus-Inter metterebbe fuori la Juventus e in grossa difficoltà l’Inter. Il Napoli ha un impegno difficile a Bergamo, è un turno decisivo per il Milan. Però, non dovesse approfittarne, gli scenari cambierebbero in maniera reale».

COS’È SUCCESSO? – Compagnoni va sulle difficoltà mostrate dall’Inter in questi ultimi due mesi: «È difficile dare una risposta, il calo atletico era inevitabile perché l’Inter ha fatto una grandissima rincorsa. Era normale che dovesse rallentare, il problema è che è stato un rallentamento troppo ampio. Colpe di Simone Inzaghi? Difficile dirlo. C’è stato un calo, possiamo discutere la famosa partita del derby su qualche cambio però non abbiamo la controprova. Eravamo tutti concordi fino a due mesi fa che Inzaghi stesse facendo un lavoro straordinario, adesso l’aggettivo è cambiato però ritengo ampiamente sufficiente la stagione. Ricordiamoci che l’Inter ha fatto una buona Champions League, con la prestigiosa vittoria di Liverpool seppur ininfluente. Ricordiamoci che, per quanto sostituiti benissimo da Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, sono andati via due giocatori formidabili come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku».