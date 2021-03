Inter-Sassuolo non si giocherà per decisione dell’ATS di Milano, che ha bloccato i nerazzurri dopo le positività al Coronavirus di D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino (QUI le ultime sul contagio in casa nerazzurra). Compagnoni – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta il rinvio della sfida

POLEMICHE INUTILI – Inter-Sassuolo è stata rinviata dall’ATS di Milano in seguito al focolaio da Coronavirus scoppiato in casa nerazzurra. Maurizio Compagnoni cerca di non alimentare le già troppe (e infondate) polemiche: «Sapevamo che sarebbe stato un campionato particolare. L’importante è portarlo a termine nella regolarità. Ci saranno cose che non accontenteranno tutti, sento molte polemiche ma portarlo a termine mi sembra già un grande risultato».