Compagnoni sorprende: «Non credo ad un’Atalanta da Scudetto!»

Nella lotta allo Scudetto ci sono Inter, Napoli e Atalanta. Proprio su quest’ultima l’opinione di Maurizio Compagnoni su Sky Sport sorprende clamorosamente.

FUORI – I punti di distanza tra le squadre sono minimi. Inter, Napoli e Atalanta sono nel giro di quattro lunghezze e in questo weekend c’è uno scontro diretto. Il calendario dà una grandissima occasione alla squadra di Simone Inzaghi, Maurizio Compagnoni sorprende però su una delle rivali: «L’Atalanta può fare benissimo in UEFA Champions League. Ha già vinto l’Europa League lo scorso anno, ha sempre sorpreso nei percorsi al di fuori del campionato. Può passare tra le prime 8 della competizione, ma non credo che l’Atalanta possa vincere lo Scudetto»