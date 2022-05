Compagnoni: «Serie A, tutte alla stessa ora!». Poi i voti a Juventus e Inter

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del fattore della contemporaneità in campionato. Poi ha voluto dare le pagelle a Juventus e Inter in relazione alla vittoria o meno in Coppa Italia

CONTEMPORANEITÀ E PAGELLE − Compagnoni dà i voti a Juventus e Inter in merito alla vittoria o meno della Coppa Italia: «Non credo che peserà la finale di Supercoppa Italiana, mi aspetto una partita bloccata tatticamente. Un episodio la può far saltare. Contemporaneità in campionato? Mi aspettavo che giocassero tutte allo stesso orario. Anche per la lotta salvezza, qualora il Milan vincesse con l’Atalanta l’Inter scenderebbe in campo con un’altra testa e non sarebbe giusto per le altre in lotta. Se l’Inter vince la Coppa Italia, voto 7,5; se non vince 7. Se la Juventus vince la Coppa 6,5; se non la vince 6».