Compagnoni (Sky): “Sensi, dall’infortunio una nuova Inter! La qualitÃ …”

Compagnoni (Sky): “Sensi, dall’infortunio una nuova Inter! La qualità…”

Maurizio Compagnoni – storica voce di “Sky Sport” – ha analizzato il gioco dell’Inter con e senza Stefano Sensi, sottolineando l’importanza di un suo eventuale rientro in vista dell’Europa League.

GIOCATORE DI QUALITÀ – Secondo Maurizio Compagnoni, telecronista di “Sky Sport”, l’importanza di Stefano Sensi per l’Inter è maggiore di quanto sia stato mai sottolineato. Dopo il lungo infortunio del centrocampista, arrivato a ottobre contro la Juventus e prolungatosi praticamente per tutta la stagione, i nerazzurri avrebbero infatti calato la qualità del proprio gioco. Queste le parole di Compagnoni, proprio a sostegno di questa tesi: «Quando si è infortunato Sensi, da quel momento la qualità del gioco dell’Inter è calata in modo evidente. Penso che ne sia parlato troppo poco. Il ruolo? Secondo me a lui piace più giocare da mezzala che da regista».

Fonte: Sky Sport 24