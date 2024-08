Compagnoni e la lotta scudetto: «Tre oltre l’Inter! Un fattore importante»

Compagnoni, telecronista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisiva ha espresso la propria opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, considerato l’inizio del nuovo campionato.

RICONERMA – Maurizio Compagnoni si esprime così riguardo gli attuali Campioni d’Italia: «L’Inter a differenza di altre squadre non ha avuto non problemi di amalgama, dovrebbero partire forte ma dipenderà molto dalla preparazione voluta da Simone Inzaghi per una stagione così lunga e ricca di impegni».

Chi sarà l’anti-Inter? La risposta di Compagnoni

LOTTA SCUDETTO – Il telecronista di Sky Sport fa una breve analisi delle possibili avversaria dell’Inter per la lotta scudetto: «Ancora presto per fare i pronostici. Tra le possibili antagoniste anche la Juventus, che deve acquistare almeno tre titolari. Il Milan, invece, deve ancora prendere un giocatore fondamentale a centrocampo. Il Napoli deve risolvere la questione legata a Lukaku e Osimhen. Credo che le inseguitrici dell’Inter siano tutte un po’ in ritardo».