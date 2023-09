Compagnoni: «Potenzialità Thuram inimmaginabile! Inter solida»

Compagnoni mette in risalto le doti di Thuram, che ieri ha segnato il suo primo gol con l’Inter. Il giornalista, poi, esprime un giudizio complessivo sull’inizio stagionale dei nerazzurri.

BUON MOMENTO – La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina convince Maurizio Compagnoni sulle potenzialità della nuova rosa di Simone Inzaghi. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista nello studio di Sky Sport 24: «La partenza dell’Inter è stata impressionante. Per carità è la squadra vice-campione d’Europa però ci ricordiamo i problemi dell’anno scorso in campionato e anche quanti giocatori importanti ha perso in estate. Non sono cinque giocatori qualsiasi. Però il gruppo è solido e i nuovi sono entrati con una facilità impressionante, come se giocassero nell’Inter da tempo. Ieri ero a San Siro a guarda la partita e riflettevo che Inzaghi sta facendo un buon lavoro davvero. La Fiorentina ha agevolato l’Inter. Non dobbiamo togliere nulla alla grande prestazione e al buon momento dei nerazzurri ma non era la vera Fiorentina. Tre giorni prima aveva giocato una partita dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. Non c’è stato turnover, l’unico cambio a parte il portiere è stato soltanto Beltran, che ha inciso pochissimo. Molti giocatori non c’erano né fisicamente né mentalmente. Sulle seconde palle arrivavano sempre i giocatori dell’Inter. Che ha avuto momenti di calcio di altissimo livello. Credo sia stato molto sottovalutato l’arrivo di Thuram quest’estate. Ha grande struttura fisica, grandissima tecnica e potenza. Se comincia ad essere freddo sotto porta le potenzialità saranno superiori a quelle che si possono immaginare».