Compagnoni: «Porto squadra forte, ma un po’ ‘pazzoide’. Inter non sottovaluterà»

Maurizio Compagnoni dagli studi di Sky Sport ha espresso la propria opinione riguardo i sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League per l’Inter che ha pescato il Porto dalle urne di Nyon.

SQUADRA PAZZA – Compagnoni parla così del Porto, prossimo avversario dell’Inter in Champions League: «Taremi ha una forza impressionante, poi c’è anche Evanilson, Uribe, la squadra è forte. Però è sempre il solito discorso: guardando le alternative è andata benone. So benissimo che l’Inter non sottovaluterà il Porto che è una squadra forte ma quest’anno è un po’ una squadra “pazzoide”. Vedi per esempio ai gironi ha perso 4-0 contro il Club Brugge e poi ha vinto 4-0 al ritorno».