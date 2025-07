Compagnoni: «Pio Esposito il futuro! Se fa 20 gol all’Inter…»

Il futuro di Francesco Pio Esposito è ben saldo all’Inter. Maurizio Compagnoni pensa ad una possibile ipotesi in diretta dagli studi di Sky Sport.

SCELTA NETTA – L’Inter non ha mai avuto dubbi e non ha preso in considerazione alcuna offerta per l’attaccante del suo futuro: Francesco Pio Esposito. La dirigenza punta in maniera forte sul calciatore reduce da due anni al top con lo Spezia in Serie B. Il classe 2005 ha sorpreso chiunque e ha attirato l’attenzione di una dozzina di club, che però non hanno avuto nemmeno modo di intavolare una trattativa. Non c’è la possibilità di far cambiare posizione all’Inter e lo ha confermato lo stesso agente dell’attaccante, ossia Mario Giuffredi.

Pio Esposito-Inter per sempre, Compagnoni azzarda!

AZZARDO – Credere che possa fare un’ottima stagione al suo esordio in Serie A non è una follia, tutt’altro. L’Atalanta lo ha chiesto per scambiare alla pari Ademola Lookman, il Napoli ha offerto addirittura 50 milioni di euro. L’attaccante ha segnato già un gol con l’Inter al Mondiale per Club e avrà la possibilità di farne ancora da agosto. Maurizio Compagnoni ha detto: «Se Pio Esposito l’anno prossimo fa 20 gol la quotazione arriva a 100 milioni di euro. In Inghilterra ci mettono poco a spenderli. È l’attaccante del futuro».