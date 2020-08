Compagnoni (Sky): “Mykolenko all’Inter? Fortissimo. In prospettiva…”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Maurizio Compagnoni – telecronista dell’emittente televisiva – ha parlato di Vitaliy Mykolenko, terzino della Dinamo Kiev accostato all’Inter (vedi articolo)

COLPO IN PROSPETTIVA – Dopo aver avuto per diverso tempo contatti con il Chelsea per Emerson Palmieri, l’Inter sembra aver cambiato obiettivo per la fascia sinistra. Secondo le ultime notizie, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati al giovane terzino sinistro Vitaliy Mykolenko – classe 1999 – della Dinamo Kiev. A conoscere bene il giocatore è il telecronista di “Sky Sport” Maurizio Compagnoni, che ne ha parlato in questi termini: «Mykolenko è fortissimo, in prospettiva nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo. Anche Shevchenko parla molto bene di lui e lo apprezza molto».