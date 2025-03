Compagnoni: «Un mese fa era quasi trattato meglio Thiago Motta che Inzaghi, inspiegabile!»

Compagnoni dice la sua su Simone Inzaghi, dando forza al grande lavoro del mister dell’Inter. Ma non sempre è stato riconosciuto da addetti ai lavori e tifosi.

LAVORO SOTTOVALUTATO – L’Inter domenica ritroverà la Serie A, giocando contro l’Udinese nel match valido per la trentesima giornata di campionato. Maurizio Compagnoni, nel suo intervento su Sky Sport 24, ha detto la sua su Simone Inzaghi: «Spesso c’è un’atmosfera stranissima attorno a Inzaghi: circa un mese e mezzo fa era quasi trattato meglio Motta che Inzaghi. Ed è inspiegabile. Su di lui pesa quello scudetto perso, la rimonta del Milan, il derby dominato e poi perso. Ma in questi anni ha fatto cose straordinario, ha stravinto uno scudetto e arrivato in finale di Champions League giocandola alla grande. Anche in Europa quest’anno ha fatto cose notevoli». Per l’Inter e lo stesso Inzaghi è in arrivo un mese cruciale con ben nove partite da giocare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Da ricordare, come la Beneamata sia in corsa su tutti i fronti e dopo la stagione regolare volerà negli States per giocarsi pure il Mondiale per Club (montepremi clamoroso). Insomma, una stagione ancora tutta da vivere per la squadra campione d’Italia in carica. L’obiettivo è pensare step by step senza guardarsi indietro.