Compagnoni: «Mazzarri? All’Inter non fece male, ma uscite folli»

Mazzarri nelle prossime ore presumibilmente tornerà a essere l’allenatore del Napoli. Nove anni fa, proprio il 14 novembre, veniva esonerato dall’Inter: Compagnoni torna su quell’esperienza.

PASSATO NEGATIVO – Maurizio Compagnoni, in studio a Sky Sport 24, ricorda il passaggio di Walter Mazzarri a Milano: «All’Inter secondo me non ha fatto così male. Anzi: secondo me all’Inter non ha proprio fatto male. Non aveva una grande squadra, più che altro pagò alcune dichiarazioni. Ci vorrà qualcuno che a livello comunicativo gli dia qualche consiglio, perché fece delle dichiarazioni folli».

IL PRESENTE – Dopo aver parlato di Mazzarri, Compagnoni torna sui temi di attualità: «L’Inter ha un grande equilibrio, perché gioca un calcio propositivo e cerca di fare la partita. Però è pragmatica, perché quando non riesce a fare la partita sta bassa. La Juventus ha una grande solidità, l’equilibrio è attaccare quando difendi: all’Inter riesce, la Juventus preferisce difendere e ripartire. Yann Sommer? L’avevo visto al Bayern Monaco e aveva qualche passaggio a vuoto, qui è più continuo. A parte un errore sta facendo una stagione perfetta».