Compagnoni: «Massa non lucido in Juventus-Inter! Non ha capito Lukaku»

Maurizio Compagnoni dagli studi di Sky Sport torna a parlare degli episodi in Juventus-Inter, con la seconda ammonizione – secondo lui ingiusta – a Romelu Lukaku dopo la risposta ai cori razzisti.

SCELTE ARBITRALI – Maurizio Compagnoni parla delle decisioni arbitrali sicuramente discutibili: «Massa in Juventus-Inter non ha avuto lucidità anche perché in quel momento l’arbitro non può mettersi in un angolino in una stanza al chiuso. Certo, poteva venire in mente a Massa che la reazione di Lukaku nei confronti della curva della Juventus potesse essere scaturita da qualche episodio di razzismo. Il giallo è inopportuno, ritengo che non aver colto l’insulto razzista da parte di Massa è un errore. A norma di regolamento non è un errore quello di Massa, però se tu cogli i cori, Lukaku non lo ammonisci».

LA PARTITA – Compagnoni poi parla in generale della partita: «È stata una sfida equilibrata, ho visto due squadre che hanno giocato un pochino sotto ritmo, per ho visto due squadre che a questo punto della stagione non stanno male. Credo che l’aver giocato sotto ritmo sia un problema non di condizione atletica, ma una scelta delle due squadre. In Europa non vai avanti con questi ritmi, quindi saranno costretti ad aumentare i ritmi».