Compagnoni: “Lukaku vale molto di piÃ¹ di quanto ha pagato l’Inter”

Compagnoni: “Lukaku vale molto di più di quanto ha pagato l’Inter”

Maurizio Compagnoni, presente questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di Romelu Lukaku e della sua stagione con la maglia dell’Inter

LUKAKU COMPLETO – Compagnoni sottolinea le grandi qualità di Romelu Lukaku: «Lukaku è decisamente completo, sa giocare spalle alla porta, dentro l’area, in contropied e in profondità. L’Inter ha fatto un grande colpo e va dato merito a Conte che ha puntato i piedi per averlo. Come rendimento è stato il più forte in questo campionato. Resta la macchia del gol divorato contro il Barcellona che forse avrebbe cambiato la storia dell’Inter in questo campionato, ma ha fatto una stagione fantastica e vale molto di più di quello che lo ha pagato l’Inter».