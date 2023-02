Compagnoni: «Lautaro Martinez, parlano i numeri! Giocatore completo»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Sampdoria-Inter. Il giornalista analizza il momento di Lautaro Martinez

LEADER – Queste le parole di Compagnoni: «Lautaro Martinez? I numeri parlano chiaro, sta raggiungendo la piena maturità. È arrivato ad un livello tale che fa rumore quando non segna. È fondamentale per l’Inter per il suo valore e perché lo puoi abbinare con chiunque: con Lukaku fa la seconda punta, con Dzeko fa la prima. Gioca per la squadra, è diventato un giocatore completo ed uno dei leader. Ma non deve stupire, ci aspettavamo questa crescita».