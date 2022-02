Compagnoni: «Lautaro Martinez? Mi aspettavo altro. Inter favorita, ‘colpa’ Inzaghi»

Sulle difficoltà di Lautaro Martinez il giornalista Compagnoni ritiene che sia un qualcosa che dura da più del mese e mezzo di digiuno stagionale con l’Inter. Da 23 su Sky Sport 24 fa un confronto con gli ultimi due anni.

DERBY CHIAVE – Così Maurizio Compagnoni sul derby di oggi: «Era atteso un calo dell’Inter, non poteva sempre pigiare sull’acceleratore e andare avanti tutta. Adesso però è fondamentale ripartire: Milan e Napoli non l’aspetteranno come fatto finora, il Milan in particolare. Credo che questo derby di Coppa Italia possa avere ripercussioni sul campionato per chi perde. Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez mi sembrava un attacco irresistibile, invece si sono bloccati. In questo momento hanno bisogno di sbloccarsi, non tanto tecnicamente perché non si sono dimenticati di fare gol ma per un fatto mentale».

STEP DA FARE – Compagnoni va nello specifico sul Toro: «Lautaro Martinez è un giocatore che secondo me nelle ultime due stagioni ha fatto bene, perché non si può certo dire di no. Però da lui mi aspettavo un altro salto di qualità che non è ancora arrivato, magari arriverà in futuro. Se devo paragonarlo a quello di due anni fa non vedo grandi differenze: può e deve fare di più. Penso sia compito di Simone Inzaghi capire perché non ha fatto questo salto di qualità. Lui è rimasto all’Inter con grande entusiasmo, non è attratto dalle sirene di altri club. Questo ragazzo è già forte così ma il salto di qualità prima o poi lo deve fare. In tanti danno l’Inter favorita ma è “colpa” di Simone Inzaghi, perché a novembre e dicembre ha giocato così bene che tutti pensavamo vincesse lo scudetto».