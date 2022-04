Compagnoni: «Lautaro Martinez? In Italia grosso equivoco. Con Correa…»

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sul duo dell’Inter Lautaro Martinez e Correa. Sul Toro, ha una sua opinione sul tipo di attaccante

DUO ARGENTINO − Compagnoni analizza il tandem dell’Inter: «Joaquin Correa è un giocatore che mi piace tantissimo. Grosso equivoco su Lautaro Martinez e la maggior parte degli attaccanti in Serie A. In Italia se sei sotto l’1 e 80 sei considerato una seconda punta. Lautaro Martinez è invece una splendida prima punta, che sa giocare benissimo anche come seconda. Ieri si è perfettamente integrato con Correa».