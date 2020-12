Compagnoni: “L’Inter se gioca con intensità può battere chiunque. Conte…”

Condividi questo articolo

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera contro il Bologna. Il giornalista ha analizzato le peculiarità del gioco di Antonio Conte

RITMO – Queste le parole di Maurizio Compagnoni, a proposito del gioco dell’Inter e della possibile formazione del Bologna: «Sanchez titolare? La scelta rientra nel normale turn-over. Inter? Per come è stata impostata da Conte l’aggressività e l’applicazione nella partita diventano fondamentali, se i nerazzurri giocano sotto-ritmo i problemi emergono. Se gioca con intensità può battere chiunque. Bologna con la difesa a 3? Cambiare fa bene, per sorprendere anche gli avversari. Barrow da seconda punta potrebbe avere dei benefici».