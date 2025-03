Compagnoni esorta Inzaghi: «Ricordate Mourinho, faccia una cosa!»

Maurizio Compagnoni, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha analizzato il difficile calendario, pieno di impegni importanti, che avrà l’Inter nel mese di aprile. Compagnoni ha poi parlato del possibile Treble nerazzurro.

CALENDARIO – Maurizio Compagnoni ha parlato dagli studi di Sky Sport del calendario impegnativo che attende l’Inter nel prossimo mese: «Nerazzurri attesi da un vero tour de force ad aprile, oltre agli impegni di campionato ci saranno le sfide in Coppa Italia contro il Milan e le due di Champions contro il Bayern Monaco, di conseguenza il calendario è terribile. Però l’Inter l’affronta in un momento in cui sta bene atleticamente, mentalmente, moralmente. È chiaro che qualche rotazione Inzaghi dovrà farla, inevitabilmente. Altrimenti c’è il rischio di arrivare senza benzina a fine aprile».

Compagnoni esorta Inzaghi a fare come Mourinho

CARICA – Compagnoni ha poi proseguito analizzando la stagione dell’Inter, che potrebbe concludersi con il Triplette. Per poterci riuscire, il giornalista “suggerisce” la strategia a Simone Inzaghi: «Inter favorita in campionato e in coppa italia. Non lo è in Champions dove affronterà un Bayer Monaco fortissimo, anche se con una totale emergenza in difesa. Il sogno di ogni allenatore è quello di fare il Triplette, sarebbe un risultato incredibile. È complicato ma non impossibile. In Europa due anni fa arrivò in finale contro il City giocandosela alla grande, con il Bayern Monaco ora che è in emergenza parte alla pari. Per riuscirci Inzaghi deve entrare nella testa dei giocatori, quello che riuscì a Mourinho nel 2010. Il capolavoro di Mou fu quello di convincere i suoi che niente era impossibile. Prima del finale straordinario l’Inter aveva vissuto dei momenti difficili, era stata sorpassata dalla Roma in campionato. Inzaghi dovrà fare lo stesso: caricare il gruppo a pallettoni e non fargli sentire la stanchezza fisica e mentale».