Compagnoni: «Inter, vittoria e qualità: è sempre stata la favorita»

L’Inter è reduce da una importantissima vittoria in casa dell’Atalanta per 2-0. Il telecronista Maurizio Compagnoni sottolinea su Sky Sport la forza sprigionata in campionato dei nerazzurri.

QUALITÀ – L’Inter, dopo aver conquistato i tre punti al Gewiss Stadium, rimane in testa a quota 63 punti, a +3 dal Napoli e a +6 dall’Atalanta. Maurizio Compagnoni sottolinea la potenza in tutti i reparti della squadra di Simone Inzaghi: «Molte volte si è detto che nell’Inter manca un giocatore che salti l’uomo. Però dobbiamo dire che Thuram è in grado di dribblare benissimo, lo stesso vale per Calhanoglu, per Mkhitaryan, anche Barella sa dribblare. L’Inter alla fine non ha questa necessità di saltare l’uomo, perché mette in campo un 3-5-2 molto qualitativo. I due interni difensivi sono molto tecnici, Bastoni in particolare. Dumfries e Dimarco sugli esterni hanno tantissima qualità. È una squadra completa e che sta bene. Ha un’età media alta ma non siamo di fronte alla fine di un ciclo».

L’Inter ha qualità in ogni reparto del campo

SQUADRA COMPLETA – L’Inter ha fin qui ottenuto il massimo dal cammino europeo. Compagnoni sottolinea anche la solidità mostrata in Champions League dai nerazzurri: «Nella prima fase della Champions, a parte la differenza reti, era ex equo al secondo posto. Ha subito solo due gol, di cui uno a qualificazione praticamente archiviata, contro il Feyenoord. È una squadra completa e forte. È sempre stata favorita, a mio giudizio, per la vittoria finale dello scudetto. Adesso ha un vantaggio importante sul Napoli. La speranza del Napoli è che l’Inter perda punti nel mese di Aprile con due impegni fondamentali con Bayern Monaco e Milan».