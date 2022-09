Compagnoni: «Inter, un reparto non al 100%! Bloccati psicologicamente»

Maurizio Compagnoni dagli studi di Sky Sport alla vigilia di Inter-Roma ha parlato del momento di difficoltà dei nerazzurri che cercano il riscatto.

BLOCCO PSICOLOGICO – Maurizio Compagnoni analizza il momento della squadra nerazzurra: «L’Inter gioca ancora troppo sotto ritmo, qualche giocatore non è ancora al 100% del rendimento, soprattutto i difensori. Troppo possesso palla nella propria metà campo, è come se fosse bloccata psicologicamente. Ha bisogno di vivacità. La partenza di Ivan Perisic è pesante, ma non basta».