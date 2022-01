Compagnoni: «Inter stupisce per qualità di gioco. Ha mentalità vincente»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ritiene il gioco dell’Inter qualitativo ed efficace. Inoltre, individua un’altra caratteristica

MENTALITÀ − Compagnoni analizza le qualità dei nerazzurri: «L’Inter ha trovato una qualità di gioco che in pochi si aspettavano all’inizio. Sono due le considerazioni da fare: efficacia e qualità. Regala momenti di grande calcio, poi è una squadra che non accusa cali di tensione. Io mi aspettavo un calo dopo le diverse vittorie di fila, invece non c’è stato. Simone Inzaghi bravo a tenere la concentrazione alta. Mentalità vincente dell’Inter, sempre il piede premuto sull’acceleratore, sono considerazioni da grande squadra».