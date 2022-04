Compagnoni: «Inter, stagione singolare. Derby? Scarica di entusiasmo»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulla stagione dell’Inter e non solo. Stagione singolare dei nerazzurri, poi una considerazione sul Derby

STAGIONE SINGOLARE − Compagnoni non ha dubbi sull’attuale stagione di Serie A e sulle ripercussioni legate al Derby: «Molto singolare quello che sta accadendo in questa stagione. L’Inter dopo un autunno strepitoso è andata in letargo. Con la vittoria a Torino, Inzaghi, come d’incanto, ha ritrovato la sua squadra così come determinati giocatori: Barella, Brozovic. Tutta una serie di cose che ci portano a dire che ha avuto un effetto nervoso per l’Inter la vittoria contro la Juventus. Ripercussioni? Non credo ce ne saranno, il Milan è primo in classifica anche se l’Inter potenzialmente potrebbe superarla. Poi chiaro che il campo può smentire tutto ma a sensazione penso ci sarà una voglia di rivalsa da parte dei rossoneri. Ovviamente, dall’altro lato darà un’ulteriore scarica di entusiasmo all‘Inter».