Compagnoni: «Inter, stagione positiva ma non perfetta. Un interrogativo»

Maurizio Compagnoni, dagli studi di 23 su Sky Sport, si è espresso sulla stagione dell’Inter. Annata non perfetta perché rimane un interrogativo ancora da chiarire

BILANCIO − Compagnoni discute sulla stagione dei nerazzurri: «Credo che per l’Inter fin adesso, mancano ancora due giornate, la stagione è largamente positiva ma non perfetta. Il cammino in Europa è stato importante, in campionato ha avuto 3 mesi di splendore, esprimendo un grande calcio. Nessuno chiedeva a Inzaghi di rivincere lo scudetto dopo le partenze di Hakimi e Lukaku. C’è da domandarsi sulla crisi di metà stagione. Senza quella mezza crisi, si starebbe parlando di una stagione perfetta».