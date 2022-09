Compagnoni: «Inter sotto ritmo. Sottovalutata la mancanza di un giocatore»

Maurizio Compagnoni, celebre telecronista di Sky, commenta il momento no dell’Inter. Secondo Compagnoni, i problemi della squadra nerazzurra sono principalmente due: la condizione fisica e la mancanza di Ivan Perisic, non sostituito in maniera adeguata.

ASSENTI RITMO E PERISIC – L’Inter esce con le ossa rotte dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese. I nerazzurri, dopo il vantaggio iniziale, hanno subito il ritorno dei friulani, vincitori del match per 3-1 (qui il tabellino). Maurizio Compagnoni ha commentato il momento negativo dell’Inter: «In primis Ho visto una squadra sotto ritmo: non aggredisce mai, come se si fosse imbolsita. Non so se sia dovuto a una preparazione che servirà per uscire alla distanza, ma i giocatori non sono reattivi. Poi è stata sottovalutata l’importanza di Perisic, l’unico che saltava l’uomo e dava soluzioni importanti nel reparto offensivo. Gosens lo ha sostituito numericamente, ma ha altre caratteristiche. Ero sicuro che la squadra avrebbe sofferto la sua assenza e sarebbe stata meno imprevedibile, ma non mi immaginavo tutte queste difficoltà.» Così Compagnoni sul momento buio della squadra di Simone Inzaghi.