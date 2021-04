Compagnoni: «Inter, situazione economica particolare. Conte, un obiettivo»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domenica a San Siro contro l’Hellas Verona. Una battuta, inoltre, sul possibile futuro della squadra nerazzurra e del tecnico Antonio Conte

FONDAMENTALE – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «Conte? Lo scorso anno ci voleva chiarezza, quest’anno rapporti migliorati. L’Inter ha una situazione particolare dal punto di vista economico, Conte vuole che si alzi l’asticella, soprattutto in ottica Champions League. Alla squadra manca ancora qualcosa per essere protagonista in Europa. Dubito che i nerazzurri, come tante altre, possano fare grandi investimenti di mercato. Però magari con qualche buona intuizione si può migliorare la squadra. Scudetto? Nessuna squadra che insegue pensa di poter insidiare l’Inter».