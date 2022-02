Compagnoni: «Inter, le sconfitte con le 2 big europee difficili da spiegare»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di 23 su Sky Sport, ha parlato delle sconfitte dell’Inter contro Real Madrid e Liverpool. Due KO difficili da spiegare secondo il giornalista

SPIEGAZIONE − Compagnoni sulle gare affrontate dall’Inter contro le big europee: «Il discorso è apparentemente semplice: l’Inter in questa edizione della Champions League ha giocato tre partite contro due big europee. Real Madrid nei gironi andata e ritorno e Liverpool mercoledì, perdendo tutte e tre le volte e subendo cinque gol non segnandone nemmeno. Ma le ha giocate tutte e tre bene, si fa fatica a spiegarlo. A volte c’è anche un po’ di casualità come la palla che non entra per due centimetri».