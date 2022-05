Compagnoni: «Inter, da rivedere alcune cose. Inzaghi dovrà lavorarci su»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che l’Inter debba rivedere alcune cose dopo questa stagione e soprattutto dopo il periodo no dei 7 punti in 7 gare. Sta ad Inzaghi lavorarci

COSA NON È ANDATO − Compagnoni analizza i difetti in questa stagione dei nerazzurri: «Cose da rivedere nell’Inter? C’è da rivedere che l’Inter ha pagato quel periodo no dei sette punti in sette partite. E’ vero che in qualche gara non è stata fortunata ma è altrettanto vero che in una stagione ci può stare un periodo altalenante ma una squadra come l’Inter doveva reagire prima. Forse ha pagato la stanchezza ma anche la perdita di autostima dopo il Liverpool all’andata. Ovviamente Inzaghi con il suo staff dovrà lavorare per risolvere questi problemi».