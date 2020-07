Compagnoni: “Inter, qualche ritocco per lo Scudetto. Percorso giusto”

Compagnoni ha parlato negli studi di SkySport24 dopo l’ampia vittoria dell’Inter contro il Brescia (qui le pagelle). Il giornalista sottolinea gli obiettivi degli uomini di Conte per questa stagione e il prossimo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni

SENZA PENSIERI – Maurizio Compagnoni fa il punto della situazione sulle ambizioni nerazzurre: «Credo che l’Inter possa giocare con leggerezza. I nerazzurri devono dimostrare che il percorso è quello giusto, non hanno la pressione di chi deve giocare per lo Scudetto già quest’anno. Con qualche ritocco nella prossima stagione, potrà essere già competitiva per il titolo, anche se la rosa è già competitiva. Sognare comunque non costa nulla: l’Inter proverà a vincerle tutte e poi farà i conti».