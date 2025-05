Compagnoni: «Inter-PSG? Sfida equilibrata, decisivi gli episodi»

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Radio Sportiva analizzando quella che sarà la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter. Per il telecronista è difficile indicare una favorita, poiché sono due squadre diverse, ma che si equivalgono sulla carta.

FINALE – Maurizio Compagnoni, intervenuto a Radio Sportiva, analizza quella che sarà la finale di Monaco tra Inter e PSG: «Leggo addetti ai lavori che si sbizzarriscono in pronostici, patteggiando per una o per l’altra. A me sembra una partita molto equilibrata, tra due squadre diverse ma che si equivalgono. Più giovane e sbarazzino il PSG, più solida e esperta l’Inter. Essendo una finale sarà decisa da episodi. Stiamo parlando di una partita secca, servirà coraggio e anche fortuna. Tanti giocatori dell’Inter arrivano all’apice, sanno che per molti di loro è l’ultima occasione per ragioni anagrafiche. Questo PSG ha un attacco formidabile, ma non sono costanti. Doué talento pazzesco ma contro l’Arsenal non ha fatto un grande partita».

Inter-Barcellona hollywoodiana per Compagnoni

LA SEMIFINALE – Compagnoni torna anche su Inter-Barcellona, da molti già considerata la più bella partita della storia della Champions League. Per il telecronista, si tratta sicuramente della più emozionante: «Inter-Barcellona doppia sfida più bella di sempre? Per lo sviluppo della partita sì, poi magari tatticamente altre sono state superiori , ma come sviluppo è stato un romanzo. Di semifinali di Champions League belle, alcune ho avuto anche la fortuna di commentarle, me ne ricordo tante. La stessa Inter-Barcellona del 2010, la clamorosa rimonta del Tottenham contro l’Ajax nel 2019. Questa è stata la più emozionante, da film hollywoodiano».