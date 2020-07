Compagnoni: “Inter, perplesso dal sistema di gioco di Conte. Hakimi…”

Maurizio Compagnoni, intervenuto su “Sky Sport” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Summertime” ha parlato dell’Inter. Il giornalista ha analizzato il possibile mercato dei nerazzurri e si è detto perplesso sul sistema di gioco adottato da Conte

PERPLESSO – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «Mercato Inter? Il Lautaro Martinez della prima parte di stagione serve moltissimo, assieme a Lukaku è il giocatore che ha fatto maggiormente la differenza. Anche l’assenza di Sensi, da molti sottovalutata, con il tempo si è fatta sentire. I nerazzurri, sul mercato, hanno già fatto un colpo: Hakimi. È un gran giocatore, ma con tutto il rispetto per il calciatore, non sposta gli equilibri. Io continuo ad avanzare perplessità sul sistema di gioco, non so se possa garantire il salto di qualità che serve alla squadra di Conte. Il tecnico nerazzurro, al suo primo anno in bianconero, fece vedere un grande 4-3-3».