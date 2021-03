Compagnoni: Â«Inter? Partita vinta da Lukaku e Sanchez. Buon ParmaÂ»

Compagnoni: «Inter? Partita vinta da Lukaku e Sanchez. Buon Parma»

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato – a “Sky Sport 24” – il successo dell’Inter guidata da Antonio Conte contro il Parma di Roberto D’Aversa.

ANALISI – Maurizio Compagnoni ha parlato così: «Ieri abbiamo visto un Parma sia nel primo sia nel secondo tempo, poi Alexis Sanchez e Romelu Lukaku hanno deciso di volerla vincere. Il Parma se l’è giocata fino alla fine, la squadra è forte, sono arrivati giocatori importanti. L’Inter in questo momento è molto solida dietro e trova sempre il gol, ha due grandi attaccanti e una valida alternativa come Sanchez. Questo significa farli ruotare o anche farli giocare insieme. Avere una squadra che concede pochi gol e ne fa sempre vuol dire difficilmente lasciare punti per strada».