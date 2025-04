Compagnoni: «L’Inter paga la lotta su più fronti, ma 18 punti in meno sono troppi»

L’Inter nelle ultime tre gare è apparsa stanca e con poche energie mentali. Maurizio Compagnoni sottolinea come l’Inter di Inzaghi è stata brava a competere su tutti i fronti ma c’è una macchia indelebile in questo percorso.

MACCHIA INDELEBILE – L’Inter ha perso le ultime tre gare disputate in coppa Italia ed in campionato. Maurizio Compagnoni, a Sky Sport, analizza sia la stagione dell’Inter che le ultime gare disputate: «Premetto che non sopporto chi giudica un club dal risultato finale. Se sei impegnato su tutti i fronti non puoi essere giudicato così negativamente se magari non arriva nessun titolo. Però rispetto ad un anno fa, l’Inter ha 18 punti in meno in campionato sono tanti e troppi. Finire la stagione senza vincere il campionato e conquistare uno scudetto in 4 anni con una squadra così forte è un po poco. Rimane il fatto che è un’usanza tipica italiana quella che se vinci sei figo e se non vinci sei uno sfigato».

L’Inter è stata brava a rimanere in lizza su tutti i fronti

CALO – L’Inter nonostante la sconfitta con la Roma ha ancora tutto da giocarsi. Il Telecronista di Sky continua la sua analisi sui Campioni d’Italia: «È chiaro che il crollo che è avvenuto all’Inter nelle ultime tre partite, anzi nelle ultime due perché la sconfitta di Bologna non è stato un crollo. Le prestazioni contro Milan e Roma sono state molto lontane da quello che è il potenziale dell’Inter. Io credo che Inzaghi si sarà interrogato. I campioni d’Italia arrivano alla partita straordinaria del Barcellona in condizioni non solo fisiche non brillanti ma soprattutto ho visto contro la Roma una squadra scarica mentalmente. Questo è un grosso guaio. È vero che l’adrenalina della semifinale di Champions ti fa ritrovare motivazioni che sembravano smarrite. Però il crollo delle ultime 3 partite è anche frutto dell’esser in lotta su tutti fronti. Prima o poi paghi dazio».