Compagnoni: «Inter, ora condizione diversa. Derby fin qui particolari»

Conto alla rovescia per il derby Milan-Inter di Coppa Italia: poco più di quattro ore al calcio d’inizio. Compagnoni, ospite del pomeriggio di Sky Sport 24, parla di come ci arrivano le due squadre.

DECISIVA – Maurizio Compagnoni parla delle differenze col passato: «È chiaro che l’Inter ci arriva in una condizione diversa rispetto a quella dello scorso autunno, quando la squadra volava. Ha fatto due mesi, fino alla sosta di Natale, di altissimo livello. Era attesa una flessione dell’Inter, perché sarebbe stato impossibile proseguire tutta la stagione su quei ritmi, ora bisognerà capire fino a quando durerà. Il derby diventa uno spartiacque molto interessante: è una partita importante per la Coppa Italia ma anche per il campionato. In base a come andrà questa partita avrà sviluppi sul rendimento delle due squadre».

INERZIA DA CAMBIARE – Compagnoni dà uno sguardo ai precedenti: «I due derby di campionato sono stati molto particolari, dove il Milan per settanta minuti non ha giocato bene ma poi ha avuto dei grandi finali. Adesso Stefano Pioli ha bisogno di una prestazione convincente per guadagnarsi lo status di grande squadra. Il Milan è decisamente a buon punto, però una vittoria nel derby darebbe entusiasmo. Chiaramente lo stesso vale anche per l’Inter».