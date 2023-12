Compagnoni: «Inter oggi tra le più forti in Europa! Paragone col Napoli…»

Compagnoni elogia l’Inter, soprattutto dopo la straordinaria vittoria in casa del Napoli campione d’Italia. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

IN EUROPA – Maurizio Compagnoni ha parlato così dei nerazzurri, definendo la squadra allenata da Simone Inzaghi tra le migliori squadre in Europa: «Le similitudini tra il Napoli della passata stagione e l’Inter attuale sono tante. Il campionato deve ringraziare la Juventus che rimane aggrappata, altrimenti l’Inter sarebbe già andata via proprio come il Napoli della passata stagione. È una squadra cresciuta molto, anche ben oltre le aspettative. Può battere chiunque in Europa e lo ha dimostrato la scorsa stagione, quindi per questo, per me, una delle squadre più forti che ci sono in Europa».