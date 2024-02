Compagnoni: «Inter nettamente più forte di tutti! Non solo per il +4»

Per Compagnoni non ci sono più dubbi: sarà l’Inter a vincere la Serie A 2023-2024. L’1-0 di ieri sera nel derby d’Italia contro la Juventus, per il giornalista, ha tanto il sapore di una sentenza.

TUTTO DEFINITO – Il commento di Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24: «Inter ormai irraggiungibile? Se parliamo di scudetto è ovvio, non solo per i quattro punti e la partita da recuperare ma anche per il gioco. Finché l’aritmetica non la condanna la Juventus ci deve credere, ma mi pare che quest’anno l’Inter sia nettamente più forte di tutte. Sarebbe ingiusto dire che il campionato è finito per la corsa scudetto, però se dovessi puntare 10 euro per una squadra che non sia l’Inter farei fatica a puntarli. Il Milan non è in bilico, perché ha un vantaggio robusto nei confronti delle inseguitrici: comunque deve andare in Champions League, può bastare il quarto posto. O addirittura il quinto, sul quale ha ben tredici punti di vantaggio. Non è pronto per lottare per lo scudetto, ma è una squadra forte che può entrare nelle prime quattro. Se l’Inter dovesse perdere lo scudetto sarebbe clamoroso, se il Milan non dovesse entrare in Champions League sarebbe ancor più clamoroso».