Compagnoni: “Inter completa con Marcos Alonso! Perfetto per Conte”

Maurizio Compagnoni

L’Inter è in procinto di cedere Dalbert in prestito per poi far partire l’assalto a Marcos Alonso. I nerazzurri completerebbero il mercato con l’esterno mancino di cui Conte ha bisogno. Ne ha parlato Maurizio Compagnoni negli studi di SkySport24

ULTIMO COLPO – Ecco le dichiarazioni di Maurizio Compagnoni: «Con Marcos Alonso l’Inter diventerebbe completa. Per come gioca Conte, è meglio avere un mancino che un destro lì. Conosce benissimo questo calciatore: ha avuto il suo migliore anno proprio con tecnico nerazzurro. Credo sia perfetto per il suo gioco. Io ero molto intrigato dall’operazione Mykolenko che è un calciatore formidabile. Forse, però, è più adatto a quattro che a tre».