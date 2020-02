Compagnoni: “Inter, lampadina accesa! Serve qualità di Eriksen! Conte…”

L’Inter vive un periodo di flessione dopo le due sconfitte consecutive, la prima contro il Napoli in Coppa Italia e la seconda contro la Lazio in campionato. Compagnoni, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, propone come soluzione per Conte la qualità di Eriksen. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

FLESSIONE – L’Inter nel giro di pochi giorni ha messo in pericolo la finale di Coppa Italia e ha perso il primo posto in Serie A. Ne parla Maurizio Compagnoni: «Io credo che la lampadina sia già accesa, all’Inter se ne rendono conto che la squadra non brilla come a inizio stagione. L’Inter è stata costruita da Antonio Conte in un certo modo, vale a dire una squadra aggressiva e che preme costantemente. Chiaramente è difficile farlo 38 partite su 38, più quelle di Europa League e Coppa Italia. L’Inter per sua natura se abbassa i ritmi diventa una squadra non dico normale, ma lontana da quella che abbiamo ammirato a inizio stagione».

Compagnoni individua la possibile soluzione in Christian Eriksen: «Come può risolvere? Alzando la qualità e il giocatore per alzare la qualità lo ha preso a gennaio: Eriksen. Conte devo dire che è stato molto onesto dicendo che non sarà semplicissimo inserire Eriksen perché per l’idea di calcio sulla quale lavora da inizio stagione non è facile da collocare. Però in questo momento un 3-4-1-2 con Eriksen dietro le punte alzerebbe il livello qualitativo dell’Inter e renderebbe meno necessaria l’aggressività. Eriksen come Luis Alberto con Simone Inzaghi? E’ possibile, il sistema di gioco è lo stesso ma l’interpretazione è diversa. Luis Alberto nell’Inter avrebbe le stesse difficoltà che potrebbe incontrare Eriksen. Luis Alberto ha imparato a dare il suo contributo anche in fase di non possesso, ma sono convinto che anche Eriksen lo farebbe».