Compagnoni: Â«Inter-Juventus sfida importante, ma non decisivaÂ»

Compagnoni: «Inter-Juventus sfida importante, ma non decisiva»

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” per un breve pensiero su Inter-Juventus di domani sera. Il Derby d’Italia è importante, ma è ancora troppo presto per poter parlare di partita decisiva

IMPORTANTE, NON DECISIVA – Compagnoni sottolinea l’importanza della partita di domani anche se ritiene sia presto per parlare di sfida decisiva: «E’ una partita che può dire tanto, poi è chiaro che siamo alla fine del girone di andata e che c’è tutto un girone di ritorno. Credo sia un po’ più decisiva per la Juventus che parte indietro, anche se con la vittoria sul Milan ha cominciato a sistemare la classifica. Siamo alla diciannovesima giornata e se dico che è una partita decisiva faccio la figura del fesso. E’ una partita importante, non decisiva».